Fenerbahçe'de Enner Valencia paniği!

Ekvador Milli Takımı'nda bulunan yıldız futbolcunun Sivas maçına yetişme ihtimali zor görünüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia paniği!
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08 Eylül 2021 09:05
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin en formda gol silahı olan Enner Valencia'nın milli takımdan geç dönecek olması, teknik ekibi arayış içine soktu. Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.

Yıldız futbolcu ertesi gün direkt uçuş bulabilse bile yaklaşık 17,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından pazar günü saat 17.00'de başlayacak Sivas maçında oynaması zor gözüküyor.

3 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia'nın yol yorgunu olması nedeniyle Vitor Pereira'nın bu maçta osayi-samuel veya sakatlıktan dönen İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor.

Demokratik Kongo ile pazartesi günü Benin deplasmanında görev alan Tisserand ile salı günü Güney Kore'nin evinde Lübnan'ı konuk ettiği maçta 11'de sahaya çıkan Kim'in zamanında dönmelerinde ve Sivas maçında forma giymelerinde ise bir problem gözükmüyor. 

 

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