Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu

2023'teki ilk sınavına Fraport Tav Antalyaspor karşısında çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertliler'de tedavisi süren Enner Valencia'nın maça yetişme ihtimali düşük.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın son durumu
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01 Ocak 2023 15:28
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2023'ün ilk maçına salı günü Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Jorge Jesus'un öğrencileri, 17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı sürüyor. Galatasaray maçına yetiştirilmesi hedeflenen Enner Valencia'nın Antalyaspor'a karşı forma giyme ihtimali düşük.

İki isim kart sınırında

Sarı kart ceza sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Akdeniz temsilcisi ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından Galatasaray'ı 8 Ocak'ta konuk edecek. 

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