Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi!

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerden Enner Valencia'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi!
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02 Aralık 2021 08:16
Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcü Enner Valencia, formda olduğu bir dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Valencia, hâlâ arkadaşlarına katılamadı.

Tecrübeli oyuncu bireysel çalışmalar yaparak sahalara döneceği günü iple çekiyor. Teknik ekibin ve yıldız futbolcunun hedefi, iki hafta sonraki Beşiktaş derbisi.

Golcü oyuncu, bu karşılaşmadan önceki Gaziantep mücadelesinde süre alıp, derbiye kadar hazır hale gelmek istiyor. Sağlık ekibi de bu hedefe ulaşılması için Valencia'nın durumunu yakından takip ediyor.


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