Fenerbahçe'de Enner Valencia kararı

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında oynamayan Enner Valencia'nın son durumu ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia kararı
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17 Ağustos 2021 11:49
Fenerbahçe'de Enner Valencia, hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden biriydi. Ancak Ekvadorlu yıldız, Adana Demispor maçına günler kala kasığındaki ağlar nedeniyle idmanlara çıkamadı ve kafilede yer almadı.

Tecrübeli futbolcunun, perşembe günü Helsinki ile oynanacak olan Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında görev yapamayacağı öğrenildi.

Sağlık ekibi, Enner Valencia'yı pazar günü Antalyaspor ile yapılacak ligin ikinci hafta mücadelesine yetiştirmeye çalışacağı belirtildi.

Vitor Pereira'nın elinde kalan tek forvet oyuncusu, sezon çok kötü bir başlangıç yapan Mbwana Samatta. Ancak Tanzanyalı oyuncu, Adana Demir karşısındaki oyunuyla yoğun eleştiri aldı. Portekizli çalıştırıcının, Helsinki karşılaşmasında farklı pozisyondan bir oyuncuyu ileri uçta oynatması sürpriz olmaz.


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