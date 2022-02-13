Fenerbahçe'de Enner Valencia coştu!

Fenerbahçe'nin hücumdaki etkili silahı Enner Valencia, Giresun'da sahneye çıktı. En son 20. haftada Adana Demirspor filelerini havalandıran yıldız, dört maç aradan sonra ağları sarstı. 30. dakikadaki bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutuydu. Golde hareketlenişi ve bitirişi ile klasını konuşturan Enner, takım arkadaşı Dimitris Pelkas'ın attığı golde driplingi başlatan pası da vererek galibiyete imzasını attı. Ekvadorlu oyuncu Süper Lig'de bu sezon 4. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri havalandırıp toplamda 24 maçta 10 gole ulaştı. Ligde 5 de asisti bulunan Valencia ayrıca ligde Ağustos 2021'den (Altay) bu yana ilk deplasman golünü buldu.



Valencia sahanın 6 kezle en fazla şut çeken ve 11 kezle rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncusu oldu. Tecrübeli isim 1 gol ve 1 asistinin yanı sıra 9 da ikili mücadele kazanarak karşılaşmaya damgasını vurdu. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında hem hocasının hem takım arkadaşlarının tebriğini aldı.



Valencia maçın ardından, "Tanrıya şükürler olsun ki kazandık, ben de takımıma katkı sağladım. İçinde bulunduğumuz durumdan hiçbirimiz mutlu değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için daha çok çalışacağız" dedi.





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