Fenerbahçe'de Enner Valencia belirsizliği

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Enner Valencia'nın da takımdaki durumu belirsizlik yaratıyor. Kulüp doktorlarıyla tartışan Valencia'nın milli takım dönüşü sağlık heyeti ile teknik heyetten özür dilemeyi planladığı öne sürülüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Enner Valencia belirsizliği
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01 Nisan 2022 11:54
Fenerbahçe'de 30. haftada oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepkiler sebebiyle kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın dışında Enner Valencia'nın da takımdaki durumu belirsizlik yaratıyor. Tedavisiyle ilgili kulüp doktorlarına verdiği sert tepki sonrası Konya maçının kadrosuna alınmayan Ekvadorlu doktorlarına verdiği sert tepki sonrası Konya maçının kadrosuna alınmayan Ekvadorlu golcünün durumunun Kayserispor maçı öncesi netleşmesi bekleniyor.

Mesut Özil ve Ozan Tufan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a gösterdikleri tepki sonrası kadro dışı kalırken, Enner Valencia ile bu mücadele öncesi kulüp doktorlarına tedavisi ile ilgili sert bir çıkış yapmıştı.

İsmail Kartal'ın kulüp doktorlarından özür dilemesini talep etmesine rağmen geri adım atmayan ve özür dilemeyen Valencia, bunun üzerine Konyaspor maçının kadrosuna sakatlığı olmamasına rağmen alınmamış ve ardından milli takıma gitmişti. Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi resmen kadro dışı olmasa da teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüp doktorlarından özür dilemeden forma şansı vermeyi düşünmediği Enner Valencia'nın durumu Ekvador Milli Takımı'ndan dönüşü sonrası netleşecek.

ÖZÜR DİLERSE DÖNECEK

Valencia'nın Mesut Özil ve Ozan Tufan gibi takımın iki kaptanının kadro dışı bırakılma kararı sonrası kulübün kendisiyle ilgili de buna benzer bir karar alma ihtimalini göz önüne aldığı ve sağlık heyeti ile teknik heyetten özür dilemeyi planladığı öne sürülüyor. Konyaspor maçında kadroya alınmayan Enner Valencia'nın özür dilemesi halinde ise Kayserispor karşılaşmasında takıma geri dönmesi bekleniyor. Ancak İsmail Kartal'ın Ekvadorlu oyuncuyu sezonun kalan kısmı için ilk 11'de düşünmediği öne sürülüyor.

10 GOL 5 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Enner Valencia, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp, 5 asist yaptı. Ekvadorlu oyuncunun Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar da sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri neticesinde 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

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