Son 5 maçta aldığı 4 galibiyet 1 beraberlikle çıkışa geçen Fenerbahçe, ikincilik hedefine kilitlendi.



Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemesi için çok büyük önem taşıyan sıralamayı doğrudan etkileyecek maçta Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasındaki puan farkı 5. Kanarya, hem farkı 2'ye indirmek hem de yeşil beyazlılara karşı psikolojik üstünlük sağlamaya çalışacak.



Teknik direktör İsmail Kartal, "Derbiler kadar önemli" dediği maça oyuncularını motive etmeye çalışıyor.



