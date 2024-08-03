Fenerbahçe'de En-Nesyri'den yoğun tempo

Fenerbahçe'nin en pahalı transferi olarak tarihe geçen futbolcusu Youssef En-Nesyri, ilk maçına çıkmak için harıl harıl çalışıyor.
Sevilla'dan bonservisi ile birlikte Sarı-Lacivertli renklere kazandırılan Faslı futbolcu, teknik heyetin kendisine verdiği özel program dahilinde ekstra idmanlar yapıyor.
Samandıra'da dün sabah yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan golcüyü, teknik direktör Jose Mourinho öğrencisi tamamen hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor.
Portekizli teknik adamın, oyuncusunu hazır olması halinde Adana Demirspor ile Kadıköy Ülker Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig ilk hafta maçının geniş kadrosuna alması, ikinci yarıda ise maç eksikliğini gidermesi adına sahaya sürmesi bekleniyor.
Sevilla'dan bonservisi ile birlikte Sarı-Lacivertli renklere kazandırılan Faslı futbolcu, teknik heyetin kendisine verdiği özel program dahilinde ekstra idmanlar yapıyor.
Samandıra'da dün sabah yapılan idmanda takımla birlikte çalışmalara başlayan golcüyü, teknik direktör Jose Mourinho öğrencisi tamamen hazır olmadan sahaya sürmek istemiyor.
Portekizli teknik adamın, oyuncusunu hazır olması halinde Adana Demirspor ile Kadıköy Ülker Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig ilk hafta maçının geniş kadrosuna alması, ikinci yarıda ise maç eksikliğini gidermesi adına sahaya sürmesi bekleniyor.