Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor. Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor.



İstanbul ve Avusturya'daki çalışmalar, hazırlık maçları sonrası sarı-lacivetlilerin oyunu ve kurgusu şekillenmeye başladı. Takıma üç transfer daha yapılması planlanıyor. Mevcut durum itibariyle en güçlü bölge ise savunma oldu.



JORGE JESUS'TAN TAM NOT



Teknik patron Jesus, Avusturya'da oynanan iki hazırlık maçında en çok savunmayı beğendi. Ofansif ve agresif bir takım kurmak isteyen Portekizli teknik adam bunun temelinin güçlü bir savunma olduğunu vurguluyor. Partizan ve Mol Fehervar ile oynanan son iki hazırlık maçında savunma kendi öncelikli görevleri dışında da önemli işler yaptı. Rakibine alan bırakmayan ve uyumlu bir görüntü çizen Osayi, Kim, Szalai ve Ferdi dörtlüsünün ofansif katkıları ve ardından çabuk geri dönüşleri de tam not aldı. Ayrıca iki bekin hücuma katkısı da Jesus'un tam istediği gibiydi.



EN HAZIR BÖLGE



An itibariyle takımdaki en hazır bölge olarak savunma dikkat çekiyor. Geçen sezon İsmail Kartal'ın kurduğu sistemin üzerine eklemeler yapan Jesus, teslim aldığı savunma hattını daha agresif ve hareketli hale getirdi.