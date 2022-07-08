Fenerbahçe'de en hazır bölge: Savunma

Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşan defans hattı başarısıyla öne çıktı. Bu dörtlünün Partizan ve Mol Fehervar'la oynanan maçlarda ortaya koyduğu performans Jorge Jesus'tan tam not aldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de en hazır bölge: Savunma
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08 Temmuz 2022 10:25
Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor. Jorge Jesus yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor.

İstanbul ve Avusturya'daki çalışmalar, hazırlık maçları sonrası sarı-lacivetlilerin oyunu ve kurgusu şekillenmeye başladı. Takıma üç transfer daha yapılması planlanıyor. Mevcut durum itibariyle en güçlü bölge ise savunma oldu.

JORGE JESUS'TAN TAM NOT

Teknik patron Jesus, Avusturya'da oynanan iki hazırlık maçında en çok savunmayı beğendi. Ofansif ve agresif bir takım kurmak isteyen Portekizli teknik adam bunun temelinin güçlü bir savunma olduğunu vurguluyor. Partizan ve Mol Fehervar ile oynanan son iki hazırlık maçında savunma kendi öncelikli görevleri dışında da önemli işler yaptı. Rakibine alan bırakmayan ve uyumlu bir görüntü çizen Osayi, Kim, Szalai ve Ferdi dörtlüsünün ofansif katkıları ve ardından çabuk geri dönüşleri de tam not aldı. Ayrıca iki bekin hücuma katkısı da Jesus'un tam istediği gibiydi.

EN HAZIR BÖLGE

An itibariyle takımdaki en hazır bölge olarak savunma dikkat çekiyor. Geçen sezon İsmail Kartal'ın kurduğu sistemin üzerine eklemeler yapan Jesus, teslim aldığı savunma hattını daha agresif ve hareketli hale getirdi. 



 

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