Fenerbahçe'de en az 6 yolcu daha

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni ayrılıklar da yolda.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de en az 6 yolcu daha
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13 Ağustos 2021 12:11
Takviye çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni ayrılıklar da kapıda...

Kadroda düşünülmeyen Mame Thiam'a Konyaspor ile Antalyaspor ilgi duyarken, Sinan Gümüş'e ise Süper Lig'e dönen Altay talip oldu. İki oyuncu için de teklifler değerlendiriliyor.

Sadık Çiftpınar'ın ise Yeni Malatyaspor ile anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında...

Yönetim; Lemos, Zanka ve Perotti'yi göndermek için de görüşmelere devam ediyor.


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