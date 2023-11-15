Fenerbahçe'de Emre Mor'u hırs bastı!

Fenerbahçe'de milli futbolcu Emre Mor, milli arada sakatlığının tüm etkilerini atmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor'u hırs bastı!
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15 Kasım 2023 10:41
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmasına rağmen henüz fizik olarak istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor, milli arayı büyük bir fırsat olarak görüyor.

TATİL YAPMAYACAK

26 yaşındaki sağ kanat bu arada tatil yapmayacak ve çalışmalarını sürdürecek. Fizik kalitesini yükseltmek için özel program uygulayacak olan oyuncu, ilk etapta takımda süre almanın peşinde.

Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 12 dakika sahada kalabildi.



 
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