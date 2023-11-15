Fenerbahçe'de Emre Mor'u hırs bastı!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmasına rağmen henüz fizik olarak istenilen seviyeye gelemeyen Emre Mor, milli arayı büyük bir fırsat olarak görüyor.
TATİL YAPMAYACAK
26 yaşındaki sağ kanat bu arada tatil yapmayacak ve çalışmalarını sürdürecek. Fizik kalitesini yükseltmek için özel program uygulayacak olan oyuncu, ilk etapta takımda süre almanın peşinde.
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 12 dakika sahada kalabildi.
TATİL YAPMAYACAK
26 yaşındaki sağ kanat bu arada tatil yapmayacak ve çalışmalarını sürdürecek. Fizik kalitesini yükseltmek için özel program uygulayacak olan oyuncu, ilk etapta takımda süre almanın peşinde.
Emre Mor, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 12 dakika sahada kalabildi.