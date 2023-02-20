Fenerbahçe'de Emre Mor durmuyor

Fenerbahçe'de lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren isimlerden biri Emre Mor oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor durmuyor
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20 Şubat 2023 10:12
Fenerbahçe'de deprem sebebiyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren isimlerden biri de Emre Mor oldu.

Teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeye çalışan genç futbolcu, ara dönemde çalışmalarını hiç aksatmadı.

Karagümrük karşısında etkili oynayan 25 yaşındaki futbolcu sezonun kalan bölümünde ilk 11'in değişilmez futbolcularından biri olmayı planlıyor. Bunun için de idmanlar haricinde de özel olarak çalışıyor.

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