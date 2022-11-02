Fenerbahçe'de Emre Mor durmak bilmiyor!

Son haftalarda formunu artıran Emre Mor kendisinden beklenen müthiş potansiyelini sunmaya başladı. Dortmund, Galatasaray ve Celta Vigo'da tekrarladığı gençlik hatalarını geride bırakan 24 yaşındaki oyuncu, sürekli gelişmeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor durmak bilmiyor!
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02 Kasım 2022 09:19
Son haftalarda formunu artıran Emre Mor kendisinden beklenen müthiş potansiyelini sunmaya başladı.

Dortmund, G.Saray ve Celta Vigo'da tekrarladığı gençlik hatalarını geride bırakan 24 yaşındaki oyuncu, sürekli gelişmeye başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus tedrisatında kendini daha da ileri taşıyan Emre antrenman sonlarında özel olarak şut çalışması da yapıyor.

Rennes maçında 88. dakikada soğukkanlı bir vuruşla ağları sarsması da bu çalışmanın bir ürünü oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar da genç oyuncunun yükselen performansını beğeniyor. Devam etmesi halinde önemli bir bonservis geliri kazanacaklarını düşünüyorlar.

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