Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip var!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip var!
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26 Temmuz 2023 13:37
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 13:38
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor...

Geleceği belirsiz olan 26 yaşındaki futbolcuya Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi.

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.

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