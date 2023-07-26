Fenerbahçe'de Emre Mor'a talip var!

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor...
Geleceği belirsiz olan 26 yaşındaki futbolcuya Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi.
İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.
Ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor...
Geleceği belirsiz olan 26 yaşındaki futbolcuya Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi.
İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Emre'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri ise 4.2 milyon Euro.