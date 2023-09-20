Fenerbahçe'de Emre Mor'a fırsat doğdu

Sakatlığını atlatan Emre Mor, sakatlanan ve 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Cengiz Ünder'in yerine forma şansı bekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Emre Mor'a fırsat doğdu
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20 Eylül 2023 11:23
Son güncelleme 20 Eylül 2023 11:24
Sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Cengiz Ünder, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'de sağ kanat için İrfan Can Kahveci'nin yeri garantiyken iyileşen Emre Mor da forma şansı kovalayacak.

Lig ve Avrupa'da 3 günde bir maça çıkacak olan Kanarya'da İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye çok fazla yüklenmeyecek ve Emre Mor'u da kullanacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonun başında Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, Sarı-lacivertli formayla 42 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.  



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