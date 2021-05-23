Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sessiz bekleyişte

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından Emre Belözoğlu kendisiyle ilgili verilecek kararı bekliyor.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sessiz bekleyişte
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23 Mayıs 2021 14:12
Son iki sezonda takıma önce futbolcu, daha sonra sportif direktör ve son olarak da teknik direktör olarak katkıda bulunan Emre Belözoğlu'nun yeni dönemdeki unvanı merakla bekleniyor.

Hocalığa geçtikten sonra yoluna bu şekilde devam etmek konusunda kararlı olan Emre Belözoğlu'nun gözü kulağı, Başkan Ali Koç ve yönetiminin alacağı karara çevrildi.

Ali Koç'un önümüzdeki hafta teknik adam kararını açıklayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

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