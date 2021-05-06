Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile 2024'e kadar imza!

Şampiyonluk yarışında üst üste aldığı galibiyetlerle Beşiktaş'ı rahat bırakmayan Fenerbahçe'de bu yükselişin başında Emre Belözoğlu geliyor.



7 lig maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan kazandıran Belözoğlu, kısa sürede Başkan Ali Koç'un gözüne girdi.



Ali Koç, Sportif Direktörlük görevinden sahaya başarılı bir geçiş yapan Belözoğlu'yla 2024 yılına kadar devam etmek istiyor.



Genç hoca, camianın ve taraftarın da desteğini arkasına aldı.



FUTBOLCULARLA ARASI İYİ

Gelecek sezon için yeni yabancı hoca adaylarının konuşulduğu bu dönemde Koç, Belözoğlu'nda karar kıldı. Genç hocanın hem oynattığı futboldan hem de futbolcularla olan ilişkisinden memnun olan Koç, 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçimli genel kuruldan sonra Belözoğlu'yla masaya oturacak. Yeniden başkan seçilmesine kesin gözle bakılan Koç'un Belözoğlu'yla teknik direktör olarak 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



GELECEKTE IŞIK VAR

Emre Belözoğlu, saha içindeki teknik direktörlük görevinin yanı sıra Sportif Direktörlük görevine de devam edecek. Bir yandan geleceğin planlarını

yapan 40 yaşındaki genç hoca, scout ekibiyle sık sık görüşüp takımın eksik bölgelerini belirledi. Belözoğlu, transfer çalışmalarında da söz sahibi olacak ve güçlü bir kadro oluşturacak.



