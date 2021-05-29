Fenerbahçe'de Emre Batur'a yeni sözleşme

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur ile yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Emre Batur, 2 ayrı dönemde toplam 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Emre Batur, 2 ayrı dönemde toplam 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.