Fenerbahçe'de Emre Batur'a yeni sözleşme

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur'un sözleşmesi uzatıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Emre Batur'a yeni sözleşme
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29 Mayıs 2021 16:00
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Emre Batur ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Emre Batur, 2 ayrı dönemde toplam 10 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.

 


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