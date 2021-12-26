Fenerbahçe'de emanet isimlerden kötü performans: Tam 29 puan!

Fenerbahçe'de gözler Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısının son haftasını Kadıköy'de oynayacak. Henüz yeni teknik direktörünü bulamayan Fenerbahçe'de yedek kulübesinde bir kez daha Zeki Murat Göle oturacak.



Karagümrük maçında rakip 9 kişi kalmasına rağmen 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekipte, antrenör Göle'nin hamleleri ve kararları eleştirilmişti.



Antrenmanlarda da takımı hazırlayan 42 yaşındaki çalıştırıcı bugüne kadar takımın başında çıktığı 3 maçı da kazanamadı. Genel anlamda Fenerbahçe'de emanet hocalarla maça çıkma durumu sürekli hale geldi. Son 3.5 senede her sezon en az bir hoca değiştiren kulüp, bu nedenle geçici isimlerle yola devam etti. 2018-19 sezonunda Phillip Cocu gittikten sonra Erwin Koeman, 2019-20 sezonunda Ersun Yanal gittikten sonra önce Zeki Murat Göle sonra da Tahir Karapınar ve bu sezon da Vitor Pereira'nın ardından Zeki Murat Göle takımın başında yer aldı.



2018-19 sezonunda Erwin Koeman, 5 lig maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. 2019-20 sezonunda Tahir Karapınar 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Zeki Murat Göle ise iki farklı dönemde 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi yaşadı. Emanet hocalarla Fenerbahçe son 3.5 sezonda ligde tam 29 puan yitirdi.



Emre Belözoğlu başarılı oldu



Sarı-lacivertlilerde geçen sezon da benzer bir süreç yaşandı. Erol Bulut'un ayrılması sonrasında takımın başına sportif direktör Emre Belözoğlu geçmişti.



Ancak Belözoğlu, diğer isimlerden farklı olarak 'Futbol Direktörü' unvanıyla takımı maçlara çıkarmıştı. Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe 10 lig maçında 7 galibiyet 1 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.



Karnesi iyi değil



Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin başında bugün 4. lig maçına çıkacak. Daha önce 2019-20 sezonunda Denizlispor ve Konyaspor maçlarına çıkan Göle, bu sezon da Karagümrük deplasmanında yer aldı. Denizlispor'la 2-2 berabere kalan genç antrenör, 9 kişilik Konyaspor'a 1-0 yenilirken, benzer şekilde Karagümrük'le de 1-1 berabere kaldı.



Kupada son kez



Antrenör olarak A Lisansı olan Zeki Murat Göle, Vitor Pereira sonrası maçlara ve basın toplantılarına çıkabiliyor. Ancak bu süre TFF'nin kurallarında 14 gün olarak geçiyor.



Pereira ile 5 gün önce sözleşmeyi fesheden Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, 14 günü kapsadığı için lig ve kupada maçlarda yer alıyor. Zeki Murat Göle, bugünkü Yeni Malatyaspor ve 29 Aralık Çarşamba Afyon ile oynanacak Türkiye Kupası maçında takımın başında olacak.





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