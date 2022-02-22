Süper Lig'de 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazanan (Giresun-Hatay) Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.



Sakat olan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci takıma döndü. Kim Min-Jae bugün idmanlara başlayacak. Novak ve Gustavo ise Prag sonrası takıma dahil olacak. Fenerbahçe, Prag deplasmanında aksi bir durum yaşanmazsa Kasımpaşa mücadelesi öncesinde tam kadro olacak.





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