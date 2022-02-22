Süper Lig'de 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazanan (Giresun-Hatay) Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Sakat olan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci takıma döndü. Kim Min-Jae bugün idmanlara başlayacak. Novak ve Gustavo ise Prag sonrası takıma dahil olacak. Fenerbahçe, Prag deplasmanında aksi bir durum yaşanmazsa Kasımpaşa mücadelesi öncesinde tam kadro olacak.
Sakat olan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci takıma döndü. Kim Min-Jae bugün idmanlara başlayacak. Novak ve Gustavo ise Prag sonrası takıma dahil olacak. Fenerbahçe, Prag deplasmanında aksi bir durum yaşanmazsa Kasımpaşa mücadelesi öncesinde tam kadro olacak.