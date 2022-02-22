Fenerbahçe'de eksikler dönüyor

Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında aksi bir durum yaşanmazsa Kasımpaşa mücadelesi öncesinde tam kadro olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de eksikler dönüyor
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22 Şubat 2022 11:15
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Süper Lig'de 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazanan (Giresun-Hatay) Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sakat olan Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci takıma döndü. Kim Min-Jae bugün idmanlara başlayacak. Novak ve Gustavo ise Prag sonrası takıma dahil olacak. Fenerbahçe, Prag deplasmanında aksi bir durum yaşanmazsa Kasımpaşa mücadelesi öncesinde tam kadro olacak.

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