Milli aranın ardından yarın yeniden heyecanın başlayacağı Süper Lig'de pazar günü ilginç bir mücadele var. Lider Fenerbahçe, Hatayspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma sarı-lacivertli camia için ayrı bir anlam taşıyor.
Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe formasını uzun yıllar terleten iki isim, teknik direktör olarak birbirlerine rakip olacak. İsmail Kartal ile Volkan Demirel'in buluşması, ligin yenilgisiz üç teknik direktöründen ikisini de karşı karşıya getirecek.
VOLKAN DEMİREL SİFTAH PEŞİNDE
Ev sahibi Kartal'ın takımı 3 puanı alırsa sezona 9'da 9' başlayacak ve sarı-lacivertli kulübün en başarılı lig başlangıcını yapıp tarihe geçecek.
Ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet ve 5 beraberlik alan konuk Demirel'in takımı ise Kadıköy'de kazanırsa hem namağlup unvanını koruyacak hem de güçlü rakibinin serisini sonlandıracak.
Efsanesi olduğu Fenerbahçe'ye karşı 3 maçında 2 beraberlik (Karagümrük ile) 1 yenilgi (Hatay ile) alan Volkan Demirel, siftah yapmaya da çalışacak.
Futbolculuk kariyerlerinde Fenerbahçe formasını uzun yıllar terleten iki isim, teknik direktör olarak birbirlerine rakip olacak. İsmail Kartal ile Volkan Demirel'in buluşması, ligin yenilgisiz üç teknik direktöründen ikisini de karşı karşıya getirecek.
VOLKAN DEMİREL SİFTAH PEŞİNDE
Ev sahibi Kartal'ın takımı 3 puanı alırsa sezona 9'da 9' başlayacak ve sarı-lacivertli kulübün en başarılı lig başlangıcını yapıp tarihe geçecek.
Ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet ve 5 beraberlik alan konuk Demirel'in takımı ise Kadıköy'de kazanırsa hem namağlup unvanını koruyacak hem de güçlü rakibinin serisini sonlandıracak.
Efsanesi olduğu Fenerbahçe'ye karşı 3 maçında 2 beraberlik (Karagümrük ile) 1 yenilgi (Hatay ile) alan Volkan Demirel, siftah yapmaya da çalışacak.