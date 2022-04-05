Süper Lig'de son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sonunda Kadıköy'de konuk edeceği Galatasaray'ı devirmeyi kafasına koymuş durumda.



Yönetimin özel bir önem verdiği bu maça tenik direktör İsmail Kartal da bazı dokunuşlarda bulunacak. Alex de Souza, Diego Lugano, Pierre Van Hooijdonk gibi yıldızların Galatasaray derbisindeki golleri ve motivasyon dolu görüntüleri sarı-lacivertli futbolculara izlettirilecek. Bunun birkaç kez tekrarlanması da gündemde. Fenerli futbolcuların bu şekilde Galatasaray derbisine daha farklı ve daha istekli hazırlanmaları sağlanacak. Amaç, sahaya çıkıldığında futbolcuların potansiyel hırsının yüzde yüzünü kullanacak duruma gelmesi.



ÖZEL PRİM HAZIRLIĞI



Bunun dışında Fenerbahçe yönetiminin özel prim için hazırlık yaptığı da gelen haberler arasında. Prim miktarının yüksek olacağı ve perşembe gününden önce futbolculara açıklanacağı da ifade ediliyor.





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