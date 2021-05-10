Fenerbahçe'de Edin Visca için geri sayım

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Fenerbahçe'de Edin Visca için geri sayım
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10 Mayıs 2021 10:46
Edin Visca
Edin Visca
Başakşehir
Süper Lig'de şampiyonluk şansını son iki haftaya taşımayı başaran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da son hızla devam ettiriyor.

Fenerbahçe yönetiminin Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca ile anlaşma sağladığı bildirildi.

31 yaşındaki yıldızı eski hocası Abdullah Avcı da Trabzonspor kadrosuna katmak istese de Boşnak yıldızın İstanbul'da kalmak istediği ifade edildi.

Visca ile eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da konuştuğu belirtiliyor. Bu arada Sarı-Lacivertli kurmayların Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile de transfer konusunda görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında. 



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