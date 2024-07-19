Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya tam not

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.
Teknik direktör Jose Mourinho ilk kez Kadıköy'e çıktı. Bunaltıcı sıcaklıkta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takım adeta gol şov yaptı.
EDIN DZEKO'DAN 1 ASİST, 2 GOL
Edin Dzeko'nun Hull City karşısındaki performansı göz kamaştırdı. 38. dakikada Ryan Kent'in asistinde kafayla gol perdesini açan 38 yaşındaki forvet, Fred ve Szymanski'nin gollerinde de asist yaptı.
1 gol, 2 asistlik performansıyla 3 gole katkıda bulunan golcü futbolcu yeni sezona hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Edin Dzeko'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Boşnak futbolcu yerini yeni transfer Cenk Tosun'a bıraktı.
Teknik direktör Jose Mourinho ilk kez Kadıköy'e çıktı. Bunaltıcı sıcaklıkta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takım adeta gol şov yaptı.
EDIN DZEKO'DAN 1 ASİST, 2 GOL
Edin Dzeko'nun Hull City karşısındaki performansı göz kamaştırdı. 38. dakikada Ryan Kent'in asistinde kafayla gol perdesini açan 38 yaşındaki forvet, Fred ve Szymanski'nin gollerinde de asist yaptı.
1 gol, 2 asistlik performansıyla 3 gole katkıda bulunan golcü futbolcu yeni sezona hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Edin Dzeko'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Boşnak futbolcu yerini yeni transfer Cenk Tosun'a bıraktı.
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