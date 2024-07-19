Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya tam not

Fenerbahçe son hazırlık maçında Hull City önünde farklı galibiyete koştu. Kadıköy'deki karşılaşmada Boşnak futbolcu müthiş performansıyla alkış topladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya tam not
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2024 11:45
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho ilk kez Kadıköy'e çıktı. Bunaltıcı sıcaklıkta oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takım adeta gol şov yaptı.

EDIN DZEKO'DAN 1 ASİST, 2 GOL

Edin Dzeko'nun Hull City karşısındaki performansı göz kamaştırdı. 38. dakikada Ryan Kent'in asistinde kafayla gol perdesini açan 38 yaşındaki forvet, Fred ve Szymanski'nin gollerinde de asist yaptı.

1 gol, 2 asistlik performansıyla 3 gole katkıda bulunan golcü futbolcu yeni sezona hazır olduğunun sinyallerini verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Edin Dzeko'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Boşnak futbolcu yerini yeni transfer Cenk Tosun'a bıraktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery