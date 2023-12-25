Fenerbahçe'de Edin Dzeko golsüz döndü!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşılaşması öncesi sakatlığı sebebiyle derbi de düşünülerek riske edilmeyen Edin Dzeko, Galatasaray maçında ağları havalandıramadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Edin Dzeko golsüz döndü!
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25 Aralık 2023 11:53
Son güncelleme 25 Aralık 2023 13:53
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor karşılaşması öncesi sakatlığı sebebiyle derbi de düşünülerek riske edilmeyen Edin Dzeko, Galatasaray karşılaşmasında formasına kavuştu.

Kaptan olarak sahaya çıkan Dzeko, ligde oynadığı son iki maçta; Sivasspor (4-1) ve Beşiktaş (3-1 d) karşısında gollerini atmıştı. Ancak Boşnak yıldız, dün sıkı markaj altında pozisyona girmekte zorlandı ve sahada kaldığı süre boyunca 2 isabetsiz şut kullandı.



Bu arada maçtan önce ülkesinin basınına bir röportaj veren 37 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'ye gelişimin parayla ilgisi yok. Amacım Avrupa'da oynamak, kendimi bir futbolcu gibi hissetmekti. Burada sahaya her çıktığımda aynı duyguyu yaşıyorum. 80 bin kişinin önünde oynadım ama Türkiye'deki atmosferi hiçbir zaman yaşamadım" diye konuştu.  

 

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