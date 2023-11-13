Fenerbahçe'de Dzeko yine boş geçti

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de son 2 maçta ağları havalandıramayan Edin Dzeko, Adana Demirspor maçında 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı...

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko yine boş geçti
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13 Kasım 2023 10:21
Son güncelleme 13 Kasım 2023 10:24
Ligde ilk 10 maçta 10 gol, 4 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Edin Dzeko, son 2 karşılaşmayı ise boş geçti.

ICARDI'Yİ GEÇECEKTİ

Trabzonspor derbisinin ardından Adana Demirspor deplasmanında da ağları bulamayan Bosnalı yıldız, dün 1 gol atsaydı krallık yarışında zirveyi paylaştığı Icardi'yi geride bırakacaktı.

6 kez rakip kalede şut tehdidi oluşturan tecrübeli santrfor, bunların 4'ünde çerçeveyi buldu ancak Ertaç'ı geçemedi. 

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