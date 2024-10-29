Fenerbahçe'de Dzeko ve En Nesyri farkı

'de teknik direktör

,

maçında sistem değişikliğine gitti ve sahaya çift forvetle çıktı. Portekizli teknik adamın tercihi

ile Youssef En-Nesyri'ydi.



GÖZTEPE MAÇINDA DA ATTILAR



Ligin ikinci haftasındaki

deplasmanına da 4-4-2 dizilimiyle çıkan Mourinho, o karşılaşmada yine bu ikiliye görev vermişti. Dzeko, 45+3'te penaltıdan Fenerbahçe'yi öne geçirirken, 45+7'de de En-Nesyri, farkı ikiye çıkarmıştı.





Bu ikili, haftalar sonra yine bir lig maçında birlikte forma giydi ve yine birlikte gol attı. 27 Ekim Pazar günü akşamı oynanan Bodrum FK maçının 15'inci dakikasında ise bu kez ilk golü atan En-Nesyri oldu. Dzeko ise karşılaşmanın 55'inci dakikasında ağları havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, bu kez golcülerinin skor ürettiği karşılaşmada hata yapmadı ve üç puanı cebine koydu. Sarılacivertliler, Dzeko ve Nesyri'nin birlikte oynadığı iki maçta 4 puan kazandı.