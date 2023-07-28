Fenerbahçe'de Dzeko'nun performansı Avrupa'yı hayran bıraktı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı ve aynı zamanda takım kaptanı olan Edin Dzeko, Zimbru karşısında gösterdiği performans ile Avrupa basınında yer buldu.
Sırp basınından Kurir internet sitesinde "Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko kusursuz futbolunu golle taçlandırdı. Sırp milli futbolcu Dusan Tadic harika bir maç çıkardı. Bu iki futbolcu da müthiştiler. Sahada tatmin eden bir Fenerbahçe vardı" ifadeleri yer aldı.
Sırp Telegraf ise "Fenerbahçe kağıt üzerinde neden maçın büyük favorisi olduğunu sahada gösterdi. Tadic ilk yarıda açık ara sahanın en iyisiydi. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün hazırlayıcısydı. Bu bölümde beş ikili mücadele kazandı, yedi anahtar pas verdi. Yaptığı asistle yeni takımındaki siftahına lezzet kattı" değerlendirmesinde bulundu.
İskoç basınından Scottish Sun da Glasgow Rangers'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent için "Fenerbahçe'de rüya gibi başladı, anında etki yaptı Rangers'taki son sezonunda 44 maçta 3 gol atan oyuncu, yeni takımında ilk maçında gol buldu" yorumunu yaptı.
Edin Dzeko UEFA Konferans Ligi 2.tur maçında Zimbru'ya karşı 1 gol 2 asistlik performans sergilerken diğer yeni transferler Szymanski 1 ve Ryan Kent'de 1 gol atmayı başarmıştı.
Sırp basınından Kurir internet sitesinde "Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko kusursuz futbolunu golle taçlandırdı. Sırp milli futbolcu Dusan Tadic harika bir maç çıkardı. Bu iki futbolcu da müthiştiler. Sahada tatmin eden bir Fenerbahçe vardı" ifadeleri yer aldı.
Sırp Telegraf ise "Fenerbahçe kağıt üzerinde neden maçın büyük favorisi olduğunu sahada gösterdi. Tadic ilk yarıda açık ara sahanın en iyisiydi. Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün hazırlayıcısydı. Bu bölümde beş ikili mücadele kazandı, yedi anahtar pas verdi. Yaptığı asistle yeni takımındaki siftahına lezzet kattı" değerlendirmesinde bulundu.
İskoç basınından Scottish Sun da Glasgow Rangers'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent için "Fenerbahçe'de rüya gibi başladı, anında etki yaptı Rangers'taki son sezonunda 44 maçta 3 gol atan oyuncu, yeni takımında ilk maçında gol buldu" yorumunu yaptı.
Edin Dzeko UEFA Konferans Ligi 2.tur maçında Zimbru'ya karşı 1 gol 2 asistlik performans sergilerken diğer yeni transferler Szymanski 1 ve Ryan Kent'de 1 gol atmayı başarmıştı.