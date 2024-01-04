Fenerbahçe'de Dzeko, iki transferde başrol oynuyor

Golleriyle Fenerbahçe taraftarını coşturan kaptan Edin Dzeko, aynı zamanda sportif direktör gibi çalışıyor. Boşnak golcü, Milan'dan Rade Krunic'ten sonra Atletico'dan Stefano Savic'in transferinde devreye girdi ve iki isme garantör oldu...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Dzeko, iki transferde başrol oynuyor
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04 Ocak 2024 11:34
Bu sezon Fenerbahçe'de 22 maçta 16 gol, 2 asist üreten Edin Dzeko, kulübüne sadece saha içinde değil, saha dışında da katkı sunmaya devam ediyor. Dzeko, golcülüğü ve kaptanlığının yanına bir de sportif direktörlüğü ekledi.

RADE KRUNIC'İ İKNA ETTİ

İtalyan ekibi Milan'da oynayan Bosna Hersekli orta saha Rade Krunic bir süredir Kanarya'nın transfer gündeminde yer alıyor. Vatandaşı ile görüşmeler yapan tecrübeli golcü, Krunic'in transferinde yol alınmasındaki en büyük etkenlerden biri durumunda.

Dzeko'nun, 30 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe ile ilgili referanslar verdiği öğrenildi. Kanarya'nın kaptanının, Krunic'ten sonra hedefine Atletico Madrid'den Stefan Savic'i koyduğu gelen haberler arasında.

SAVIC GELMEYE SICAK

F.Bahçeli kurmaylar, Karadağlı stoper Stefan Savic için somut hamleler yaptı. Dzeko'nun da Savic'e takımdaki ortamı anlattığı ve kariyeri adına güzel bir adım olacağını ansöylediği belirtildi. Savic'in de etkilendiği öğrenildi.

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