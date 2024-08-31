Alanyaspor karşısında da fileleri sallandıran kaptan Edin Dzeko, gollerini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon tüm maçlarında forma giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 8. resmi maçında 8 gole ulaştı.
Ligde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Dzeko, 73. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon tüm maçlarında forma giyen 38 yaşındaki yıldız oyuncu, 8. resmi maçında 8 gole ulaştı.
Ligde sarı-lacivertlilerin tüm maçlarında gol sevinci yaşayan Dzeko, 73. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı.
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