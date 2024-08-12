Fenerbahçe'de Dzeko fırtınası!

Sezona fırtına gibi başlayan Edin Dzeko, Adana Demir maçında da attığı golle üç puanı getirdi. Boşnak yıldız, bu sezonki 4'üncü resmi maçta 5'inci golünü attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko fırtınası!
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12 Ağustos 2024 09:52
Haziran ayında takımdan gönderilmesi planlanan Edin Dzeko, attığı gollerle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor.

Sezon başındaki hazırlık maçlarında çalışkanlığı ve attığı gollerle dikkat çeken Boşnak yıldız, Şampiyonlar Ligi Elemelerine de hızlı başlamıştı. Lugano ile oynanan ilk maçta hat-trick yaparak 4-3'lük galibiyetin baş mimarı olan kaptan, rövanş maçında da fileleri sarsmayı bilmişti.

GOL SAYISINI KATLADI

Lılle maçını boş geçen Dzeko, Adana Demirspor karşısında attığı golle üç puanı getiren isim oldu. Dördüncü resmi maçında beşinci golünü atan 38 yaşındaki yıldız, yeni takım arkadaşı En-Nesyri'ye de net bir şekilde mesajını vermeye devam ediyor. 'Bu takımın birinci golcüsü benim' diyen Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 69 maçta 37'inci kez gol sevinci yaşadı. Serie A'da 69 maçta 22 gol atmıştı. 

 
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