Fenerbahçe'de Dzeko fırtınası!

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Hatayspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki 9. golünü attı. Bosnalı golcünün 13 maçta 7 de asisti bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko fırtınası!
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22 Ekim 2023 19:50
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı.

Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı.

Edin Dzeko, bu gollerin 7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.

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