Fenerbahçe'de Dzeko fırtınası!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı.
Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı.
Edin Dzeko, bu gollerin 7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.
Bosnalı futbolcu, ligdeki Hatayspor maçında attığı golle birlikte bu sezon 13. maçta 9. kez fileleri havalandırdı.
Edin Dzeko, bu maçlarda ayrıca 7 de asist yaptı.
Edin Dzeko, bu gollerin 7'sini ligde, 2 tanesini ise Avrupa'da attı.