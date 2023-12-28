Fenerbahçe'de Dzeko'dan gol sözü

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ligdeki derbide isabetli şut dahi çekemeyen Edin Dzeko, Süper Kupa maçında gol atacağının sözünü verdi ve "Kupayı Fenerbahçe müzesine getireceğiz" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dzeko'dan gol sözü
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28 Aralık 2023 09:53
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, Süper Kupa maçını iple çekiyor.

MÜCADELESİYLE ALKIŞ ALDI

Hafta sonu Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray savunması arasında kaybolan ve istediği topları alamadığı için sürekli kanatlara kaçmak zorunda kalan Boşnak yıldız, mücadelesiyle alkış alsa da takımına üç puanı kazandıracak golü atamadı.

GÜÇ DEPOLADI

Sakatlığı nedeniyle de fizik olarak tam hazır olmayan 37 yaşındaki Edin Dzeko, hafta içinde güç depoladı. Riyad'da oynanacak mücadelede çok daha iyi performans ortaya koyacağının sözünü veren tecrübeli futbolcu, kupayı kazanarak da camiayı mutlu etmek istediklerini söyledi.

"KUPAYI F.BAHÇE MÜZESİNE GETİRECEĞİZ"

Dzeko'nun, "Ligde istediğim gibi bir oyun ortaya koyamadım. Ama kupada çok daha farklı olacak. Sakatlığımı da tam olarak atlattım. İyi durumdayım. Kupa maçında gol atacağım ve kupayı Fenerbahçe müzesine getireceğiz" dediği öğrenildi. 

 

 

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