'nin sezon başında kadrosuna kattığı, Süper Kupa maçını iple çekiyor.Hafta sonu Kadıköy'de oynanan derbide Galatasaray savunması arasında kaybolan ve istediği topları alamadığı için sürekli kanatlara kaçmak zorunda kalan Boşnak yıldız, mücadelesiyle alkış alsa da takımına üç puanı kazandıracak golü atamadı.Sakatlığı nedeniyle de fizik olarak tam hazır olmayan 37 yaşındaki Edin Dzeko, hafta içinde güç depoladı. Riyad'da oynanacak mücadelede çok daha iyi performans ortaya koyacağının sözünü veren tecrübeli futbolcu, kupayı kazanarak da camiayı mutlu etmek istediklerini söyledi.Dzeko'nun,dediği öğrenildi.