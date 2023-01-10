Fenerbahçe'de düşüşün sebebi rakamlarda

Sezona müthiş başlayan, 3 kulvarda yoluna devam eden Fenerbahçe son 5 haftadaki düşüşüyle dikkat çekerken, ezeli rakibi Galatasaray'a kendi evinde mağlup olarak liderin 4 puan gerisinde kaldı.



Öyle ki sezonun ilk 13 haftalık bölümüyle son 5 haftalık bölüm arasında sarı ile lacivert kadar fark var. İlk 13 haftada çıkılan 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik alıp, sadece 1 kez mağlup olan Fenerbahçe, son 5 haftalık bölümde oynadığı maçlarda ise sahadan 3 kez hayal kırıklığı ile ayrıldı ve 2 kez galip gelebildi.



20 GOLÜN YÜZDE 35'İ SON 5 MAÇTA



-Yine bu sezon attığı 42 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan sarı lacivertlilerin hücum performansı da bu bölümde düştü.



-İlk 12 maçlık periyotta Fenerbahçe rakip fileleri tam 35 kez havalandırırken maç başı 2.9'luk bir gol ortalaması yakaladı. · Son 5 karşılaşmada ise Jorge Jesus ve öğrencileri 7 gol sevinci yaşarken maç başı gol ortalaması da 1.4'e kadar geriledi.



-Ayrıca ilk 12 karşılaşmada sarı lacivertli takım 13 kez topu kendi filelerinde görürken, son 5 maçta yediği 7 golle 1.08 olan maç başı gol yeme ortalaması da 1.4'e yükseldi.







