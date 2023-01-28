Fenerbahçe'de düşüş rakamlara yansıdı

Dünya Kupası arasının ardından istenilen performansa henüz ulaşamayan Fenerbahçe'de performans düşüklüğü istatistiklere de yansıdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de düşüş rakamlara yansıdı
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28 Ocak 2023 10:59
Fenerbahçe'nin Dünya Kupası arası sonrası yaşadığı düşüş, hücum istatistiklerine yansıdı. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Kanarya'nın ilk 12 maçlık periyodu ile son 7 maçlık periyodu arasındaki fark, rakamlarla kanıtlandı.

İSTATİSTİKLER DÜŞÜŞTE

Bu süreçte sarı-lacivertlilerin iyileşen tek istatistiği, rakip ceza sahasında (RCS) topla buluşma oldu ama bu, skorlara yansımadı. Ligin ilk 12 maçlık döneminde 6 isabetli şut ortalamasına sahip olan Fenerbahçe, son 7 maçta 5.86'ya geriledi. Sarı lacivertlilerde göze çarpan en ciddi düşüş gole çevirme ortalamasında oldu. İlk 12 maçta %28 olan oran, son 7 maçta %18'e kadar düştü.

Rakip ceza sahasında topla buluşma oranı artsa da, gol beklentisi ve gol pozisyonu istatistiklerinde de gerileme yaşandı.

 

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