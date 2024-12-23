Fenerbahçe'de Dusan Tadic masaya!

Fenerbahçe, aranın ardından Dusan Tadic ile yeni sözleşme için masaya oturacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic masaya!
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23 Aralık 2024 09:02
Yakın zamanda geleceğiyle ilgili konuşan Fenerbahçe'nin bu sezonki formda isimlerinden Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'a yakın kişilerden geri dönmesi konusunda mesajlar aldığını açıklamıştı.

Gelecekle ilgili kararı 2025'te vereceğini belirten ve Fenerbahçe'nin de kendisiyle sözleşme uzatmak istediğini belirten 36 yaşındaki oyuncuyla sarı-lacivertlilerin, 1 haftalık izinin ardından masaya oturacağı öğrenildi.

Fenerbahçe forması altında 82 maçta sahaya çıkan Dusan Tadic, 24 gol attı ve 27 asist yaptı.

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