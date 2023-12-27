Fenerbahçe'de Dusan Tadic hırs yaptı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ligde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Dusan Tadic'i hırs bastı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic hırs yaptı!
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27 Aralık 2023 14:12
Galatasaray'a karşı çıktığı ilk derbide beklentilerin altında kalan Fenerbahçeli Dusan Tadic'i hırs bastı.

Sırp yıldız şimdi gözünü Cuma gününe çevirmiş durumda. Tecrübeli oyuncu, rakibe karşı bir defa test maçına çıktıklarını, onların artılarını ve eksilerini gördüğünü belirtti.

Artık işinin daha kolay olduğunu belirterek Süper Kupa maçında çok daha farklı bir görüntü çizeceğini vurguladı. Hırsını takım arkadaşlarına da yansıtıyor.



11 GOL 8 ASİST

Fenerbahçe formasıyla 29 resmi maça çıkan Tadic, 11 gol attı ve 8 asiste imza attı. 

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