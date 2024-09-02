Fenerbahçe'de Dusan Tadic'e bölge fark etmiyor!

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı Dusan Tadic, ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor.
MEKAN FARK ETMİYOR
Geçen sezon sol açık oynayan Sırp forvet 56 maçta 16 gol atıp, 16 asist yaparak takımın skor yüküne en önemli katkıyı veren isimlerden biri olmuştu. Tadic, Jose Mourinho'nun göreve gelmesi ve Maximin transferiyle kendini bir anda sağ açıkta buldu. Maximin'in sol kanat performansı eleştirilse de, İrfan Can'ın yedek kalması tepki çekse de Tadic hız kesmeden işini yapmaya devam ediyor.
HER YERDEN ATIYOR
Bu sezon oynanan sekiz maça da ilk on birde başlayan Dusan Tadic, 2 gol, 5 asistle oynadı. İlk gol sevincini Alanyaspor karşısında sağ açık oynarken yaşayan Sırp oyuncu, diğer golünü de Maximin'in oyundan çıkmasıyla sol kanada çekildiğinde kaydetti.
TÜM TAKIMA ÖRNEK OLUYOR
Yetenekleri ve oyun disipliniyle Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Tadic'i takım arkadaşlarının da en saygı duyduğu isimlerden birisi. Sırp yıldız çalışma disipliniyle, istikrarıyla tüm takıma örnek oluyor.
MEKAN FARK ETMİYOR
Geçen sezon sol açık oynayan Sırp forvet 56 maçta 16 gol atıp, 16 asist yaparak takımın skor yüküne en önemli katkıyı veren isimlerden biri olmuştu. Tadic, Jose Mourinho'nun göreve gelmesi ve Maximin transferiyle kendini bir anda sağ açıkta buldu. Maximin'in sol kanat performansı eleştirilse de, İrfan Can'ın yedek kalması tepki çekse de Tadic hız kesmeden işini yapmaya devam ediyor.
HER YERDEN ATIYOR
Bu sezon oynanan sekiz maça da ilk on birde başlayan Dusan Tadic, 2 gol, 5 asistle oynadı. İlk gol sevincini Alanyaspor karşısında sağ açık oynarken yaşayan Sırp oyuncu, diğer golünü de Maximin'in oyundan çıkmasıyla sol kanada çekildiğinde kaydetti.
TÜM TAKIMA ÖRNEK OLUYOR
Yetenekleri ve oyun disipliniyle Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan Tadic'i takım arkadaşlarının da en saygı duyduğu isimlerden birisi. Sırp yıldız çalışma disipliniyle, istikrarıyla tüm takıma örnek oluyor.