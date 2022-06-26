Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki ikinci maçında Arnavutluk şampiyonu FK Tirana'ya gol yağdırdı. Brezilyalı oyun kurucu Lincoln Henrique'nin 2 asistle yıldızlaştığı mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta attı.
Duran topları iyi kullanma özelliği olan Lincoln, serbest vuruştan açtığı ortada Berisha'ya, köşe vuruşunda da Novak'a asist yaparak takımına 2 gol attırdı.
Brezilyalı 10 numara, Shkupi ile oynanan ilk hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti. Lincoln, oyunun içinde Bruma ile sürekli yer değiştirerek sol kanat ve santrfor bölgesini değişmeli oynadılar.
Duran topları iyi kullanma özelliği olan Lincoln, serbest vuruştan açtığı ortada Berisha'ya, köşe vuruşunda da Novak'a asist yaparak takımına 2 gol attırdı.
Brezilyalı 10 numara, Shkupi ile oynanan ilk hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti. Lincoln, oyunun içinde Bruma ile sürekli yer değiştirerek sol kanat ve santrfor bölgesini değişmeli oynadılar.