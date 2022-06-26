Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetimindeki ikinci maçında Arnavutluk şampiyonu FK Tirana'ya gol yağdırdı. Brezilyalı oyun kurucu Lincoln Henrique'nin 2 asistle yıldızlaştığı mücadelede sarı-lacivertlilerin gollerini Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta attı.Duran topları iyi kullanma özelliği olan Lincoln, serbest vuruştan açtığı ortada Berisha'ya, köşe vuruşunda da Novak'a asist yaparak takımına 2 gol attırdı.Brezilyalı 10 numara, Shkupi ile oynanan ilk hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti. Lincoln, oyunun içinde Bruma ile sürekli yer değiştirerek sol kanat ve santrfor bölgesini değişmeli oynadılar.