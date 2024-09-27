Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten bir ilk!

UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Dominik Livakovic performansıyla dikkat çekti. Hırvat eldiven, 2019 yılından sonra Avrupa kupalarında Fenerbahçe adına bir ilki başardı.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten bir ilk!
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27 Eylül 2024 12:07

Dominink Livakovic, 2019 yılından sonra Avrupa kupalarında Fenerbahçe adına bir ilki başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sezonun ilk maçına Union Saint-Gilloise karşısında çıktı.

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazanırken Dominik Livakovic'in etkili performansı olası bir puan kaybını önledi.

Opta verilerine göre, karşılaşmada penaltı kurtaran Livakovic, 2019'da Harun Tekin'den sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupası maçında penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.

Öte yandan Livakovic karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamlayarak adeta kalesine duvar ördü. 

 

 

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