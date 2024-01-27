Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in Zufic talebi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Teknik ekibi güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye, kaleci Dominik Livakovic'ten öneri geldiği iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in Zufic talebi
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27 Ocak 2024 12:28
Fenerbahçe, teknik ekibi güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Bu konuda kaleci Dominik Livakovic'ten bir talep geldiği öne sürüldü.

Dominik Livakovic'in, Dinamo Zagreb'de 3 sene birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik ekibe önerdiği iddia edildi.

44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı. Zufic, Bordo Mavililer'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor. 

 
 

 

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