Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in Zufic talebi

Fenerbahçe, teknik ekibi güçlendirmek için arayışlarını sürdürüyor. Bu konuda kaleci Dominik Livakovic'ten bir talep geldiği öne sürüldü.
Dominik Livakovic'in, Dinamo Zagreb'de 3 sene birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik ekibe önerdiği iddia edildi.
44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı. Zufic, Bordo Mavililer'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.
Dominik Livakovic'in, Dinamo Zagreb'de 3 sene birlikte çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik ekibe önerdiği iddia edildi.
44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı. Zufic, Bordo Mavililer'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.