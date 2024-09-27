Fenerbahçe'de Dominik Livakovic fark yarattı!

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'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yendi. Kalesinde devleşen

maç sonu Kadıköy'de alkış aldı.



Fenerbahçe'nin Saint-Gilloise karşısındaki oyununda Dominik Livakovic'e büyük iş düştü. Hırvat eldiven özellikle ilk yarıda Belçika ekibinin hücumcularıyla sürekli karşı karşıya geldi. Kalesine isabet eden 5 topu kurtaran Livakovic, 90. dakikada kullanılan penaltıda da başrol oynadı. İvanovic'in şutunda gole izin vermeyen Livakovic, Fenerbahçe formasıyla Harun Tekin'den (Şubat 2019-Zenit) bu yana bir Avrupa kupası maçında penaltı kurtaran ilk kaleci oldu. Penaltıdan kısa süre sonra tüm çabasına rağmen gol yiyen Hırvat eldiven, bu sezon 11 maçta 4 kez kalesini kapatabildi.

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