Fenerbahçe'de Dominik Livakovic detayı!

Fenerbahçe 'nin, Galatasaray maçında en önemli kozlarından biri kaleci Dominik Livakovic olacak.Hırvat kaleci Dominik Livakovic, bu sezon ligde çıktığı 5 maçta yalnızca 2 gol yedi. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 4 maçta kalesini gole kapatarak güven verirken, sadece Göztepe deplasmanında 2-2 biten mücadelede rakipleri durduramadı. Yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Livakovic, performansının yanı sıra geçmişteki tecrübeleriyle de öne çıkıyor.

TARİHE GEÇMEYİ BAŞARDI



Livakovic, hem Dinamo Zagreb hem de Hırvatistan Milli Takımı ile çok önemli sınavlarda başarı yakaladı. Özellikle 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 3. olurken Brezilya ve Japonya'ya karşı 4 penaltı kurtaran deneyimli file bekçisi, turnuva tarihine geçmişti.



Dinamo Zagreb formasıyla da hem Hajduk Split maçlarında hem de Avrupa kupalarında etkili maçlar oynayan Livakovic, büyük maçların havasına hakim ve tecrübeli bir kaleci olarak göze çarpıyor. Mourinho, derbi öncesi öğrencisine güveniyor.





GEÇEN SEZON GOL YEMEDİ



Dominik Livakovic, geçen sezon Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta gol yemedi.





Fenerbahçe'nin kalecisi, Kadıköy'de 0-0 berabere biten derbide ve deplasmanda 1-0 kazanılan unutulmaz maçta rakip ataklara geçit vermemişti.



TEK YENİLGİSİ VAR



Fenerbahçe formasıyla ikinci sezonunu geçiren Dominik Livakovic sadece tek yenilgi yaşadı.





Sarı-lacivertli takımda derbilerde bir tek Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Hırvat kaleci, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı ilk 11'de çıktığı 3 maçta yenilgi görmedi.





DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR



Trendyol Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda 4 maçta kalesini gole kapatmayı başaran ve sadece Göztepe'den gol yiyen Dominik Livakovic, istatistikleriyle dikkat çekiyor.



Livakovic, maç başına 2.2'lik kurtarış oranıyla öne çıktı. 5 haftada 11 kurtarış yapan Hırvat kaleci, ceza sahası içinden 6 ve ceza sahası dışından 5 kurtarış gerçekleştirdi.



