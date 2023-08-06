Fenerbahçe'de Dominguez transferi zora girdi

Futbola Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya transfer oldu.

Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.

Fenerbahçe, orta saha bölgesine transfer etmek istediği Nicolas Dominguez transferinde sorun yaşamaya devam ediyor.İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Nicolas Dominguez transferinde işinin zor olduğunu yazdı.La Gazetta dello Sport'un haberinde; Bologna'nın 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için 15 milyon euro'dan aşağıya inmediğini ve Fenerbahçe'nin de bu miktara çıkmadığını yazdı.