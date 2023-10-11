Fenerbahçe'de Djiku'dan mutlusu yok

Alexander Djiku, kariyerinin bu aşamasında Fenerbahçe forması giydiği için memnun olduğunu belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Djiku'dan mutlusu yok
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11 Ekim 2023 11:38
Sezon başında birçok takımdan transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'yi tercih eden Alexander Djiku çok mutlu.

Son olarak Kasımpaşa maçında taraftarla yapılan kutlamaları hayranlıkla seyreden tecrübeli savunma oyuncusu kariyerinin bu aşamasında sarı-lacivertli formayı giydiği için memnun olduğunu belirtti. Hedefi sezon sonu kupaları toplamak.  




 
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