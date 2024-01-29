Fenerbahçe'de Djiku'dan muhteşem dönüş

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ankaragücü karşısında muhteşem bir performans sergileyen Alexander Djiku, tribünlerden alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de Djiku'dan muhteşem dönüş
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29 Ocak 2024 09:07
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, 5 maçın ardından 11'de yer aldı.

Son olarak Galatasaray derbisinde forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha sonra Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda görev yaptı. Ülkesinin elenmesi sonrası İstanbul'a döner dönmez Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna alınan başarılı futbolcu, oyuna girmemişti. Dün ise Ankaragücü karşısında muhteşem bir performans sergileyen Djiku, tribünlerden alkış aldı.

'TARAFTAR BİZİ İTİYOR'

Djiku, karşılaşmanın ardından, "Biz taraftarımızla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği etkili oldu. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir" diye konuştu. 

 
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