Fenerbahçe'de divan toplantısı 7 Mayıs'ta

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de divan toplantısı 7 Mayıs'ta
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22 Nisan 2022 18:02
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının 10.30-13.30 saatlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Divan kurulu toplantısı, ilk kez yeni seçilen Uğur Dündar başkanlığında düzenlenecek.

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