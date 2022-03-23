Fenerbahçe'de divan kurulu seçimi yaklaşıyor

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun seçimli toplantısı 9 Nisan'da gerçekleşecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de divan kurulu seçimi yaklaşıyor
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23 Mart 2022 19:55
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli toplantısı 9 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıya katılacak ve oy kullanacak üyelerin 31 Mart'a kadar aidatlarını ödemesi gerekiyor.

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