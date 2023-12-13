'Fenerbahçe'de Dimtris Itoudis ile yollar ayrılıyor' iddiası

Fenerbahçe Beko'da son oynanan ve kaybedilen Anadolu Efes maçının ardından eleştiri oklarını üstüne toplayan Dimtris Itoudis için flaş bir iddia ortaya atıldı.



SDNA'da yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Yunan başantrenör Dimtris Itoudis ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün bu kararı kısa bir süre içerisinde duyuracağı iddia edildi.



2022 yılında takımın başına getirilen Dimtris Itoudis, Fenerbahçe Beko ile 2022 yılında EuroLeague'de play-off oynadı ve Olympiakos'a 3-2 elendi.





FENERBAHÇE BEKO İÇİN İKİ İDDİA!



Fenerbahçe Beko'nun 1 numaralı hedefi Saras Jasikevicius'un olduğu öne sürüldü. Bir diğer adayın Andrea Trinchieri olduğu belirtildi.





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