Fenerbahçe'de dikkat çeken yükseliş! Hem koşuyor hem de savunuyor

Sezona yeni teknik direktör ve yeni bir sistemle giren Fenerbahçe'de istatistikler takımın karakteri hakkında ipuçlarını ilk 8 haftada verdi.Fenerbahçe'nin gol ve pas yüzdelerinden bir miktar düşme olurken savunma ve mücadeleye yönelik istatiktikleri gelişti.Fenerbahçe geçen sezona göre gol, başarılı pas ve pas yüzdesi gibi istetistiklerde gerileme yaşarken, ikili mücadele, hava topu kazanma, top kazanma ve galibiyet yüzdelerinde gelişme sağlandı.Fenerbahçe koşu mesafesinde de ilk 8 hafta sonunda ilk 3'te yer aldı. 8. haftada Kazımpaşa 119 km'yi ilk kez geçen Fenerbahçe 120 km sınırına dayandı. Fener açık ara mücadele ediyor!Süper Lig'de 8 hafta sonunda kalesinde 6 gol yiyen Fenerbahçe, Hatayspor ile birlikte en az gol yiyen takım oldu. Fenerbahçe'nin yediği bu 6 golün 1'i de penaltıdan. Kim-Szalai ikilisi savunmaya büyük güç katmış durumda.